VALİ YAVUZ: BU ÜLKENİN PKK'LI, HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR - Son Dakika
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VALİ YAVUZ: BU ÜLKENİN PKK'LI, HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR

16.03.2022 17:01

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, terör örgütlerine ve onlara destek verenlere seslenerek, 'Bunları 'saz çalan çocuklar' gibi gösteren gruplara sesleniyorum; bakın bunun sonu bir felaketle sonuçlanır.

KOCAELİ Valisi Seddar Yavuz, terör örgütlerine ve onlara destek verenlere seslenerek, 'Bunları 'saz çalan çocuklar' gibi gösteren gruplara sesleniyorum; bakın bunun sonu bir felaketle sonuçlanır. Bu ülkenin PKK'lı, HDP'li bir içişleri bakanına, bir milli eğitim bakanına, bir cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur? dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuştu. Vali Yavuz, şehit ve gazilerin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. Yurt genelinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi eşit şekilde kucakladıklarını dile getiren Yavuz, 'Bizim kırmızı çizgimiz şerefimiz, namusumuz, bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı al bayrağımızdır. Buna selam duruyor musun' Kabul ediyor musun? Türkiye'nin toprak bütünlüğünü kabul ediyor musun? Etmiyorsun, başka bez parçaları çıkarıyorsun. Türkiye'nin bir bölgesinde başka bir devlet kurmaya çabalıyorsun. Sonra 'Bu ülkede demokrasi, insan hakları yok diyorsun' Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir ihanettir bu. Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını bu ülkede meşru gösteren, bunlarla iş birliği yapan, bunları 'saz çalan çocuklar' gibi gösteren gruplara sesleniyorum; bakın bunun sonu bir felaketle sonuçlanır. Bu ülkenin PKK'lı, HDP'li bir içişleri bakanına, bir milli eğitim bakanına, bir cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur? dedi.

'BU MİLLETİN SİNİR UÇLARIYLA OYNAMAYIN'

Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini ifade eden Yavuz, 'Bu milletin sinir uçlarıyla oynamayın. Aklınızı başınıza alın. Dünyanın hiçbir yerinde bayrağınızı kabul etmeyen, toprak bütünlüğünüze saygı duymayan bir siyasi hareketin tırnak içinde söylüyorum, meşru olabilmesi mümkün değildir' diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından 5 şehit ailesi ve 4 gaziyi kürsüye davet eden Vali Yavuz, kendilerine Devlet Övünç Madalyası takdim etti.

VALİ YAVUZ: BU ÜLKENİN PKK'LI, HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR
VALİ YAVUZ: BU ÜLKENİN PKK'LI, HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR
VALİ YAVUZ: BU ÜLKENİN PKK'LI, HDP'Lİ İÇİŞLERİ BAKANINA TAHAMMÜLÜ YOKTUR

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Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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