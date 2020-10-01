Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı - Son Dakika

Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı

- Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli ilçesinde yetiştirilen, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alan karyağdı armudunun hasadını gerçekleştirdi.

- Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli ilçesinde yetiştirilen, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alan karyağdı armudunun hasadını gerçekleştirdi.

Korkuteli Yazır Mahallesi'nde tarla günü etkinliğine katılan Vali Ersin Yazıcı'ya Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve beraberindeki heyet katıldı. Tarla günü hasadı bölge çiftçisi Şükrü Doğrul'un bahçesinde yapıldı.

Vali Yazıcı hasadını gerçekleştirdiği Karyağdı Armuduyla ilgili bahçe sahibi ve bölge çiftçilerinden bilgi aldı.

Bahçe sahibi Şükrü Doğrul Karyağdı Armudu ile ilgili "Bizim armudumuzun en önemli özelliği tadı. Çekirdek etrafındaki kumsu yapının olmaması. Kendine has bir kokusu olması. Şeker oranının yüksek olması" diye konuştu. Bölge çiftçisi açısından büyük öneme sahip Karyağdı Armudu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alarak tescillenmişti.

"Markalaştıracağız"

Karyağdı Armudu ile ilgili açıklama yapan Vali Yazıcı, "Karyağdı Armudu bölge için önemli bir tarım ürünü. Coğrafi işaret tescilinin alınması hem ilçenin tanıtımı hem de ürünün ticari değeri açısından çok önemli. Tadı ve kokusuyla öne çıkan bölgemize has bu armudumuzu inşallah tanıtım faaliyetleriyle bilinirliğini arttırıp markalaştıracağız." dedi.

Hasat sonrası bahçe sahibi, bahçe sahibinin çocukları ve bölge çiftçileriyle sohbet eden Vali Yazıcı, çalışmalarında başarı ve bol bereketli hasatlar diledi. Vali Yazıcı, kısa süreli geçtiği bir ekmek sacının başında gözleme de çevirdi.

Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı
Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı

Ersin Yazıcı, Korkuteli, Bahçe, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı
Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi         
19:04
Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı         
18:39
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu         
18:08
Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı         
17:42
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü         
15:37
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 19:53:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei