Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı - Son Dakika

- Vali Yazıcı'dan, Korkuteli'de Karyağdı Armudu hasadı

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Korkuteli ilçesinde yetiştirilen, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alan karyağdı armudunun hasadını gerçekleştirdi.

Korkuteli Yazır Mahallesi'nde tarla günü etkinliğine katılan Vali Ersin Yazıcı'ya Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek ve beraberindeki heyet katıldı. Tarla günü hasadı bölge çiftçisi Şükrü Doğrul'un bahçesinde yapıldı.

Vali Yazıcı hasadını gerçekleştirdiği Karyağdı Armuduyla ilgili bahçe sahibi ve bölge çiftçilerinden bilgi aldı.

Bahçe sahibi Şükrü Doğrul Karyağdı Armudu ile ilgili "Bizim armudumuzun en önemli özelliği tadı. Çekirdek etrafındaki kumsu yapının olmaması. Kendine has bir kokusu olması. Şeker oranının yüksek olması" diye konuştu. Bölge çiftçisi açısından büyük öneme sahip Karyağdı Armudu Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret alarak tescillenmişti.

"Markalaştıracağız"

Karyağdı Armudu ile ilgili açıklama yapan Vali Yazıcı, "Karyağdı Armudu bölge için önemli bir tarım ürünü. Coğrafi işaret tescilinin alınması hem ilçenin tanıtımı hem de ürünün ticari değeri açısından çok önemli. Tadı ve kokusuyla öne çıkan bölgemize has bu armudumuzu inşallah tanıtım faaliyetleriyle bilinirliğini arttırıp markalaştıracağız." dedi.

Hasat sonrası bahçe sahibi, bahçe sahibinin çocukları ve bölge çiftçileriyle sohbet eden Vali Yazıcı, çalışmalarında başarı ve bol bereketli hasatlar diledi. Vali Yazıcı, kısa süreli geçtiği bir ekmek sacının başında gözleme de çevirdi.