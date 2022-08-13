Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika
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Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı

13.08.2022 19:00

Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyüada Cemevi'nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyüada Cemevi'nde vatandaşlara aşure dağıttı.

Adalar'da 'Muharrem' ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Büyükada Cemevi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vatandaşlara aşure ikram etti. Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün de katılım sağladığı organizasyona, çok sayıda vatandaş da katıldı.

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Kaynak: İHA

Ali Yerlikaya, İstanbul, Büyükada, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Yerlikaya'dan Büyükada'da vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika
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