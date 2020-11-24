Vali Yerlikaya'dan öğretmenler günü mesajı - Son Dakika

Vali Yerlikaya'dan öğretmenler günü mesajı

24.11.2020 09:04

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Mesajında öğretmenlerin yüce bir vazifeye sahip olduklarını vurgulayan Vali Yerlikaya, bu yüce vazifeyle birlikte öğretmenlerin koronavirüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarında gönüllü olarak görev aldıklarını belirtti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Twitter üzerinden bir video mesaj yayınladı. Fedakar davranışları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür eden Vali Yerlikaya, ilkokul öğretmeni Hayriye Bağcı'nın ve tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Vali Yerlikaya, mesajında şehit olan öğretmenleri de unutmadı.

Vali Yerlikaya'nın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajında, "Kıymetli Öğretmenlerimiz, Bu özel günde sevincinizi paylaşıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul'da ve yurdumuzun dört bir yanında görev yapan, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İstanbul, medeniyetimizin hülasası, bilimin, sanatın, kültürün ve irfanın merkezi. Resmi ve özel; yaklaşık 7 bin okulumuz, 3 milyonu aşan öğrencimiz ve 161 bin 214 öğretmenimizle eğitimin de başşehri. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı bilgi ve tecrübenizle sizler şekillendiriyorsunuz. Gözümüzün aydınlığı sevgili yavrularımızı bilgi ve sevgiyle donatan, yüce bir vazifenin, dünyanın en zahmetli sanatının, onurlu temsilcilerisiniz. İlim ve ilim öğretenlere hürmeti öğütleyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Sizler, sadece bir gün değil, her zaman kalbimizdesiniz" dedi.

Pandemiyle mücadelede öğretmenlerin Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon çalışmaları ve uzaktan eğitim sürecindeki gayretleriyle salgınla mücadelemizin ön saflarında yer aldıklarını aktaran Vali Yerlikaya mesajında devamla şu ifadelere yer verdi:

"Bu hizmetleri hiçbir zaman unutulmayacak. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Büyük Türkiye hedefimize; kıymetli öğretmenlerimizin çabası ve emekleriyle yetişen nesiller sayesinde ulaşacağız. Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu önemli günde; başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, emekli öğretmenlerimize de sağlık ve afiyetler diliyorum. İlkokul öğretmenim Hayriye Bağcı başta olmak üzere, beni yetiştiren, emek veren bütün öğretmenlerimin ellerinden öpüyorum. Sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle bütün eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum."

(İHA)

Vali Yerlikaya'dan öğretmenler günü mesajı
Vali Yerlikaya'dan öğretmenler günü mesajı
Vali Yerlikaya'dan öğretmenler günü mesajı
Vali Yerlikaya'dan öğretmenler günü mesajı

Öğretmenler Günü, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Yerlikaya'dan öğretmenler günü mesajı - Son Dakika


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