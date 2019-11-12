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Vali Yerlikaya'dan ölen eski İngiliz istihbarat subayı açıklaması
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:12 Kaynak: DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier ile ilgili açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Başakşehir'de yapımı süren şehir hastanesinde incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya incelemelerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Vali Yerlikaya, dün evinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının soruşturmasındaki son gelişmelerin sorulması üzerine, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım bununla ilgili. Yeni bir açıklama yapmamızı gerektirecek gelişme olduğu zaman sizlerle paylaşacağız" dedi.
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