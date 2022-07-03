İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da, 5 Temmuz – 31 Temmuz Arasında Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da, 5 Temmuz – 31 Temmuz Arasında Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

03.07.2022 18:33
İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da, 5 Temmuz – 31 Temmuz Arasında Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

İstanbul Valiliği, “Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği, ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022 – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişi yasakladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "İstanbul'da ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, ateş yakmak yasaklanmıştır" notu ile alınan kararı paylaştı. Alınan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte bölgemizin hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

Belirtilen nedenlerle; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır.

İstanbul İl sınırları dahilinde ve ekli listede yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

Bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır.

Orman Yasasının 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere; orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ­bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

Enerji Nakil Hatlarının yapımı ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

Bu karar İstanbul İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.

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İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da, 5 Temmuz – 31 Temmuz Arasında Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da, 5 Temmuz – 31 Temmuz Arasında Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Temmuz'a kadar yasaklandı İstanbul'da ormanlık alanlara girişler 31 Temmuz'a kadar yasaklandı
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da, 5 Temmuz – 31 Temmuz Arasında Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği Duyurdu: İstanbul'da, 5 Temmuz – 31 Temmuz Arasında Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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