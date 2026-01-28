Vali Yılmaz'dan Hicran Şentürk'e Ziyaret - Son Dakika
Vali Yılmaz'dan Hicran Şentürk'e Ziyaret

28.01.2026 12:24
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 78 yaşındaki Hicran Şentürk'ü evinde ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Odunpazarı ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hicran Şentürk'e ziyarette bulundu.

Vali Yılmaz, Şentürk'ün Kurtuluş Mahallesi İmar Sokak'taki evine misafir oldu.

Şentürk'ün elini öpen Yılmaz, Şentürk'ün halini hatırını sordu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Yılmaz, Şentürk'le bir süre sohbet etti.

Vali Erdinç Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kıymetli bir büyüklerine ziyarette bulunduklarını söyledi.

Vatandaşların her zaman yanında olacaklarını kaydeden Yılmaz, "Ev ziyaretlerimiz olacak. Bize ihtiyaç duyabileceğini düşündüğümüz hemşehrilerimize ulaşmaya çalışacağız. Ben her fırsatta onları ziyaret edeceğim. Büyüklerimiz bizim geçmişimiz, geleceğimizi aydınlatan büyüklerimizin sevgisini, duasını almak çok kıymetli. İnşallah, bundan sonra da kıymetli büyüklerimizin hem sevgilerini hem dualarını almak için ziyaretlerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Ev sahibi Hicran Şentürk de Yılmaz'ın kendisine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Yılmaz'ın ziyaretinde, Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü (SYDV) Soner Coşkun ile diğer ilgililer de hazır bulundu.

Vali Yılmaz pazarcı esnafıyla bir araya geldi

Vali Erdinç Yılmaz, Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan semt pazarını gezdi. Pazarcı esnafıyla görüşen Vali Yılmaz, 'hayırlı işler' temennisinde bulundu.

Pazarda satışı yapılan ürünler hakkında pazarcı esnafıyla sohbet eden Vali Yılmaz'a esnaf tarafından ikramda bulunuldu.

Vali Erdinç Yılmaz, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Yılmaz'ın pazar ziyaretinde, İŞKUR İl Müdürü Fatih Acar hazır bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erdinç Yılmaz, Hicran, Güncel, Son Dakika

