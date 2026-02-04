Vali Yılmaz Huzurevi Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
Vali Yılmaz Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

Vali Yılmaz Huzurevi Sakinleriyle Buluştu
04.02.2026 10:53
Eskişehir Valisi Yılmaz, huzurevi sakinleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinleriyle akşam yemeğinde buluştu.

Vali Yılmaz, hayırsever Tayfur Bayar tarafından huzurevinde verilen akşam yemeğine katıldı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet eden Vali Yılmaz, talep ve ihtiyaçlarını dinleyerek yaşlılara sağlıklı ve huzur dolu bir ömür temennisinde bulundu. Yemek sonunda huzurevi sakinleri pasta keserek Vali Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.

Programa Vali Yardımcısı Hasan Çiçek ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

