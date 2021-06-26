VALORANT Prime Gaming Haziran ganimeti, Gülüşe Bak Uğuru artık alınabilir! - Son Dakika

VALORANT Prime Gaming Haziran ganimeti belli oldu, prime üyeliğe sahip oyuncular Gülüşe Bak Uğuru'nu artık ücretsiz bir şekilde alabilir. VALORANT ve Amazon Prime iş birliği ile hazırlanan böyle ödüller ve daha fazlası prime üyelerine her ay ücretsiz bir şekilde dağıtılıyor.

Sadece için de değil, Riot Games şirketinin sahip olduğu çoğu oyunda da Amazon Prime üyeleri her ay ödüllerini toplamaya devam ediyor. Yapmanız gereken ise çok basit, Amazon Prime üyeliğinizi Riot hesabınıza bağlamanız ödüllere ulaşmanız için yeterli!

Prime Gaming ödüllerini görmek için tıklayabilirsiniz!