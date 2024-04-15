Güney Afrika'da VALR ve Diğer Kripto Para Şirketleri Lisans Aldı - Son Dakika
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Güney Afrika'da VALR ve Diğer Kripto Para Şirketleri Lisans Aldı

Güney Afrika\'da VALR ve Diğer Kripto Para Şirketleri Lisans Aldı

Güney Afrika'da faaliyet gösteren kripto para borsası VALR, Mali Sektör Davranış Otoritesi'nden (FSCA) Kategori I ve Kategori II kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisanslarını elde etti. Bu lisanslar, VALR'ın 2023 yılında genişletilen düzenlemelere uyum sağladığını ve yasal bir platform olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini doğruluyor. VALR'ın CEO'su Farzam Ehsani, bu lisansın hem şirket hem de Güney Afrika için büyük bir başarı olduğunu belirtti.

15.04.2024 19:51  Güncelleme: 19:58
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Güney Afrika'daki kripto para sektörü, finansal düzenleyici kurumun sektöre yönelik daha sıkı denetimleri hayata geçirmesiyle yeni bir döneme giriyor. Önde gelen kripto para borsası VALR, bu yeni dönemde öncü bir adım atarak, Ülkenin Mali Sektör Davranış Otoritesi'nden (FSCA) Kategori I ve Kategori II kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisanslarını aldı.

VALR, FSCA'dan İki Kategoride Lisans Aldı

Güney Afrika'daki kripto para sektörüne yönelik denetimler artarken, ülkede faaliyet göstermek isteyen şirketler bu yeni kurallara uyum sağlamak adına çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, önde gelen kripto para borsası VALR, Mali Sektör Davranış Otoritesi'nden (FSCA) Kategori I ve Kategori II kripto varlık hizmet sağlayıcısı lisanslarını alarak sektördeki öncü rolünü pekiştirdi.

Lisanslarla birlikte VALR, 2023 yılında kripto para birimlerini kapsayacak şekilde genişletilen düzenlemelere uyum sağlayan ilk şirketlerden biri oldu. Bu lisanslama hamlesi, VALR'ın Güney Afrika'da yasal ve güvenilir bir platform olarak faaliyet göstermeye devam edeceğini ve yatırımcıların haklarını koruyacağını teyit ediyor.

VALR'ın kurucu ortağı ve CEO'su Farzam Ehsani, FSCA'dan alınan lisansın hem şirket hem de Güney Afrika için büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Ehsani, düzenleyicilerin bu adımı atmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Düzenlenmiş bir ortam, sektörün büyümesi ve gelişmesi için hayati önem taşıyor. Bu lisans, VALR olarak müşterilerimize güvenli ve şeffaf bir platform sunma taahhüdümüzü bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

VALR'ın ardından, borsa platformu Luno ve kripto sosyal yatırım platformu Zignaly de FSCA lisanslarını aldıklarını duyurdu. Bu gelişmeler, Güney Afrika'daki kripto para sektörünün düzenlemelere uyum sağlama konusunda kararlı olduğunu ve yatırımcılara daha güvenli bir ortam sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

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Son Dakika Kripto Güney Afrika'da VALR ve Diğer Kripto Para Şirketleri Lisans Aldı - Son Dakika

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