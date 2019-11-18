Son Dakika Haberleri: Van Bedensel Engelliler: 53 - Kızıltepe Engelliler Gücü: 20
Son Dakika Spor Van Bedensel Engelliler: 53 - Kızıltepe Engelliler Gücü: 20 - Son Dakika Spor

Van Bedensel Engelliler: 53 - Kızıltepe Engelliler Gücü: 20

6 saat önce

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Van Bedensel Engelliler Tekerlekli Basketbol takımı, evinde konuk ettiği Kızıltepe Engelliler Gücü takımını 53-20 mağlup etti.

Van Bedensel Engelliler: 53 - Kızıltepe Engelliler Gücü: 20, System.String[]

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Van Bedensel Engelliler Tekerlekli Basketbol takımı, evinde konuk ettiği Kızıltepe Engelliler Gücü takımını 53-20 mağlup etti.


Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, ev sahipliği yaptığı karşılaşmada Kızıltepe Engelliler Gücü takımını 53-20 mağlup ederek puanını 9'a çıkarıp averajla ikinciliğini korudu. Müsabaka sonrası konuşan Van Bedensel Engelliler Kulüp Başkanı Hanefi Baykara, "Güzel bir galibiyet oldu sporcu kardeşlerimi ve rakip takımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Kızıltepe takımı yeni bir oluşum içinde yeni bir takım. Bunun bilincinde olarak bizde takımda fazla şans bulamayan ve genç kardeşlerimize şans verdik. Spor barış kardeşliktir. Hele biz engelliler için daha önem arz ediyor. Bu hayata bizde varız demek adına bu mücadelemizi veriyoruz. Çıkıp rakibin bu durumunu fırsat bilerek bazı bilinçsiz takımlar gibi fazla sayı atıp onları üzmeye hakkımız yoktur. Hiç bir takım rakibini ezmesi ve fazla sayı atmasının kimseye faydası yoktur. Ne bir spor kulübüne, ne bir hocaya, nede sporcu ya yakışmaz. Kızıltepe takımına bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz. Yine de bir eksiğimiz bilemden bir hatamız olduysa aflarına sığınıyoruz" dedi.


Takım olarak son maçlarda bazı bireysel hatalar yaparak takımada yansıttıkları hataları giderip diğer maçlara bakacaklarını ifade eden Baykara, "Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Gümüşhane Hacıköy Hayat maçına gidecek olan takımımız halen bir destek almış durumda değil. Görüşmelerimiz oldu sonuç bekliyoruz. Umarım biran önce gereken destek takımımıza sağlanır ve biz sporumuza bakarız. Bu takım Van'ımızın takımı ve Van'ımızı temsil ediyor. Van Valimiz Mehmet Emnin Bilmez beye durumumuzu ilettik ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beye de durumumuzu anlattık ve bir dilekçede sunduk. Valimiz yakından ilgilendiğini bakanımıza iletti ve gerekeni yapacağını belirtti. İnşallah biran önce bu takımımız gereken desteği bulur. Tuşba Belediye Başkanımız Salih Akman beyle de hafta içinde görüştük. Bu konuda gereken talimatları verdi ve olumlu bir haber bekliyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erdoğan'dan olay yaratacak petrol çıkışı: Birileri paylaşım içinde, bizim önümüze de getirdiler
Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Manchester Cityli Laporte, Kapadokya'yı ziyaret etti! ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 01:19:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Bedensel Engelliler: 53 - Kızıltepe Engelliler Gücü: 20
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]