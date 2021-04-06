Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 75 taksi için ihaleye çıkıyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 75 taksi için ihaleye çıkıyor

06.04.2021 09:31
Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 75 taksi için ihaleye çıkıyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede hizmet verecek 75 taksi hattı için ihaleye çıkıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede hizmet verecek 75 taksi hattı için ihaleye çıkıyor.

Van'da ticari taksi araçlarının yolcu taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek için çalışma yürüten büyükşehir belediyesi, ilçeler için taksi ihalesi yapıyor. Yarın saat 10.00'da Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı toplantı salonunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek olan ihaleye yoğun başvuru yapılırken, ihale sonucunda Bahçesaray, Başkale, Çatak, Muradiye, Saray ve Özalp ilçelerinde 75 adet T plakalı ticari taksi araç hattı 10 yıllığına kiraya verilecek. Arz ve talep ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılacak olan ihale ile Bahçesaray ilçesine 10 adet, Başkale ilçesine 10 adet, Çatak ilçesine 10 adet, Muradiye ilçesine 10 adet, Saray ilçesine 20 adet, Özalp ilçesine 15 adet olmak üzere toplamda 75 adet ticari taksi araç hattı kiraya verilecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşların ihale saatinden önce evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.

İhaleye katılacaklarda aranan şartlar ve ihale için gerekli evraklar ise şu şekil açıklandı:

"T.C. kimlik kartı fotokopisi, adli sicil kayıt belgesi, Noter tasdikli imza beyannamesi, gerçek kişinin adını, soyadını, tebligata esas adresini, telefon ve faks numarasını içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe, Van ilinde en az 6 (altı) ay ikamet ettiğini gösterir tarihçeli yerleşim yeri bilgileri raporu belgesi. (ilan tarihinden sonra ilgili kurumdan alınacak imzalı mühürlü belge veya e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu belge), katılımcı, teklif vereceği hattın muhammen bedeline göre Türk Lirası cinsinden en az yüzde 3 geçici teminat yatıracaktır. (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır), şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge. Şartname aldığına dair makbuz; ihale şartnamesi hafta içi mesai saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından 200,00 TL (iki yüz TL) karşılığında alınabilir. İhale üzerine kaldığında U.D.B.'nın hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen aracı 30 (otuz) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname. İhaleye katılacak gerçek kişilerin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Van Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcunun bulunmadığına dair belge (ilan tarihinden sonra alınmış olacak). Kiraya verilecek ticari taksi araç hatlarının işlemleri ile ilgili tüm resmi giderleri alıcıya aittir. İhale sonunda ihale bedeline KDV tutarı hesaplanarak eklenecektir. İhale Şartnamesine aykırı sözleşme imzalanamaz, ihalenin kazanılması durumunda ihale bedeli ve ihale bedelinin KDV tutarı peşin yatırılacaktır. İhaleyi alacak işletmecilerin araçları bağlı bulundukları ilçe merkezinde ve ilçe merkezi ile Van merkezi arasında çalışacaktır. Yolcu başka bir ilçeye gitmek isterse o ilçeye götürülebilir ancak dönüşte herhangi bir şekilde yolcu (aynı yolcu hariç) alamaz. İşletmeciler Van şehir merkezinde hiçbir şekilde faaliyet gösteremezler. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 07.04.2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi Toplantı Salonunda (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Erek Dağı Caddesi No: 46 İpekyolu/VAN) hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale ile ilgili şartları yerine getirmeleri kaydı ile ihale dosyasını posta ile göndermek mümkündür. Ancak istekli veya Noter Tasdikli Vekaletnameye Haiz Vekili bizzat ihalede bulunmak zorundadır. İhaleye katılmak isteyenlerin, Türk Ceza Kanunu'nun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35'inci maddelerindeki suçlardan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir. Katılımcı ihale şartnamesinin 2'nci maddesinde belirtilen hatlardan 1 (bir) hat kazanması (alması) halinde ikinci bir hat için teklif veremez ve ikinci bir hat alamaz. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun istekliyi seçmekte serbesttir. İhale, istenilen evrakları ve geçici teminatı tam olarak veren istekliler arasında açık teklif usulü ile Encümen huzurunda yapılacaktır." - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 75 taksi için ihaleye çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Noter, Taksi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 75 taksi için ihaleye çıkıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Kış bitmek bilmiyor! İki gün içinde sıcaklık 10 derece birden düşecek, Anadolu'da kar görülecek Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı Ünlü oyuncu Canan Ergüder göğüs kanserine yakalandı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Ankara merkezli 8 ilde uyuşturucu satıcılarına 'Vadi' operasyonu: 81 gözaltı Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Koronavirüs vaka sayısında rekor kıran ülkemiz dünya sıralamasında 2. sıraya kadar yükseldi Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Cansız bedenini temizlikçilerin bulduğu adamın ayaklarını köpekler yemiş Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti Öğretmenin ırkçı paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı         
10:05
Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden Obradovic, Euroleague'deki rakibe imza atıyor         
09:42
Motosiklet üstünde 'seri köz' yolculuğu yaptı Motosiklet üstünde 'seri köz' yolculuğu yaptı         
09:25
Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar Rusya lideri Putin'in Arktik bölgedeki gizli planı deşifre oldu! Resmen yığınak yapmışlar         
08:37
Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir         
08:03
ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararları yarın yürürlüğe girecek! Hedefte Savunma Sanayii Başkanlığı var         
03:33
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! O anlar objektiflere yansıdı         
23:36
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi         
22:12
Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Uğur Yücel, fenomen dizinin Vahit Bey'i oluyor         
20:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz         
18:29
Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı Türk bayrağını yırtıp Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret eden 'Sapık Alihan' hesabının kullanıcısı tutuklandı         
17:41
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı         
15:39
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 10:16:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesi 6 ilçede 75 taksi için ihaleye çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei