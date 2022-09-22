Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor

22.09.2022 14:56
Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 10 kilometrelik bölümdeki sahil yolu çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesindeki Yaşar Kemal Parkı ile Edremit ilçesindeki uyguma oteli arasındaki 10 kilometrelik bölümdeki sahil yolu çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent trafiğini rahatlatacak olan 30 metre genişliğindeki sahil yolunda dolgu ve tahkimat çalışmaları tamamlandı.

Sathi kaplamanın ardından araç trafiğine açılacak yol, olası çökmelere karşı bir yıl bekletilecek ve gelecek yıl bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplanacak.

Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinin sahille buluşturulmasının hedeflendiği 10 kilometrelik yolda, koşu ve yürüyüş alanları, aydınlatma ve peyzaj da yapılacak.???????

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Kaynak: AA

Edremit, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da sahil yolu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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