VAN Çaya düşüp kaybolan Ferhat'ın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Çaya düşüp kaybolan Ferhat'ın cansız bedenine ulaşıldı

VAN'ın Erciş ilçesinde dün balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü Zilan Çayı'nda kaybolan Ferhat Öner'in (17), cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kasımbağı Mahallesi'nden geçip Van Gölü'ne dökülen Zilan Çayı kenarında dün öğlen saatlerinde koyunlarını otlatan Ferhat Öner, balık tutmak istedi. Ancak bu sırada dengesini yitiren Öner, çaya düştü. Akıntıya kapılan Ferhat Öner, gözden kayboldu. Çevredeki arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dün çayda yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın da kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Arama çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, suya düştüğü yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta Ferhat Öner'in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Öner'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)