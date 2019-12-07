Son Dakika Haberleri: Van'da "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri
Son Dakika Güncel Van'da '1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' etkinlikleri - Son Dakika

Van'da "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri

6 saat önce

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) işbirliğiyle "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.

Van'da

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) işbirliğiyle "1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" etkinlikleri kapsamında bir program düzenlendi.


112 ile UMKE ekipleri kentteki bir alışveriş merkeziden düzenlenen etkinlikte stant açarak, vatandaşı ilk yardım konusunda bilgilendirdi. 'Ambulansa Yol Veriyorum Hayat Kurtarıyorum' ve 'Yaşama Yol Ver' sloganıyla düzenlenen etkinliklere vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle ilgili bilgi veren UMKE Bölge Koordinatörü Sinan Özgür, 112 Acil Servis ile UMKE ekipleri 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. 'Yaşama Yol Ver' sloganı çerçevesinde bir farkındalık oluşturduklarını ifade eden Özgür, etkinlik çerçevesinde ilk yardım konusunda da vatandaşı bilgilendirdiklerini söyledi.


Kurdukları stantta tanıtım ve eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini dile getiren 112 Acil Sağlık Hizmetleri Görevlisi Demhat Uyar ise, ilk yardım eğitimiyle birlikte, 112'nin gereksiz meşgul edilmemesi konusunda da bir farkındalık oluşturduklarını kaydetti. - VAN

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
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