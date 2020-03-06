Van'da 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Van'da 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Van'da 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi Bostan Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 1 ton 940 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, ikamet sahibi C.E. ve İ.E. hakkında ise işlem yapıldı. - VAN

İpekyolu, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:33 Kaynak: İHA
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