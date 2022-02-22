Van'da "1. Van Fotoğraf Maratonu"nun lansmanı yapıldı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ödüllü "1. Van Fotoğraf Maratonu"nun basın lansmanı gerçekleştirildi.

Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen lansmana katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fotoğraf maratonunun kentin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Kentin tarihi ve doğa güzelliklerini hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Yarışma 18 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta sona erecek. 10 Haziran'da ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve sergilemeye değer görülen fotoğraf serisine de 500 lira verilecek. Türkiye'de bu işin duayeni olan seçici bir kurul oluşturuldu. Kurula katılacakların onayı alındı. Kurulda Coşkun Aral, Tahsin Ceylan, Fırat Yurdakul, Bünyamin Aygün, Rıza Özel, Mustafa Seven, Ümit Bektaş, Erhan Sevenler, Ali İhsan Öztürk ve Mehmet Nuri Bekiroğlu bulunuyor. Yarışmayı bundan sonra düzenli şekilde yapmayı planlıyoruz."