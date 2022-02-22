Van'da "1. Van Fotoğraf Maratonu"nun lansmanı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da "1. Van Fotoğraf Maratonu"nun lansmanı yapıldı

22.02.2022 16:54
Van'da "1. Van Fotoğraf Maratonu"nun lansmanı yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ödüllü "1. Van Fotoğraf Maratonu"nun basın lansmanı gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ödüllü "1. Van Fotoğraf Maratonu"nun basın lansmanı gerçekleştirildi.

Belediyenin toplantı salonunda düzenlenen lansmana katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, fotoğraf maratonunun kentin tanıtımına katkı sağlayacağını söyledi.

Kentin tarihi ve doğa güzelliklerini hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Yarışma 18 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta sona erecek. 10 Haziran'da ödül töreni düzenlenecek. Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve sergilemeye değer görülen fotoğraf serisine de 500 lira verilecek. Türkiye'de bu işin duayeni olan seçici bir kurul oluşturuldu. Kurula katılacakların onayı alındı. Kurulda Coşkun Aral, Tahsin Ceylan, Fırat Yurdakul, Bünyamin Aygün, Rıza Özel, Mustafa Seven, Ümit Bektaş, Erhan Sevenler, Ali İhsan Öztürk ve Mehmet Nuri Bekiroğlu bulunuyor. Yarışmayı bundan sonra düzenli şekilde yapmayı planlıyoruz."

YORUMLAR
500
VASKİ Genel Müdürü Kaplan: 'Türkiye'de en ucuz suyu Van kullanıyor' VASKİ Genel Müdürü Kaplan: 'Türkiye'de en ucuz suyu Van kullanıyor' VASKİ Genel Müdürü Kaplan 'suların kesildiği' iddialarını yalanladı VASKİ Genel Müdürü Kaplan 'suların kesildiği' iddialarını yalanladı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mayıs, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da '1. Van Fotoğraf Maratonu'nun lansmanı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:02:19. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da "1. Van Fotoğraf Maratonu"nun lansmanı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement