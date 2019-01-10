Son Dakika Haberleri: Van'da "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Etkinliği

Van'da "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Etkinliği

1 saat önce

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında bir program düzenledi.

Van'da
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) "10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü" kapsamında bir program düzenledi.

VGC tarafından Van Gölü İskele sahilindeki Martı Tesislerinde düzenlenen programa çok sayıda basın mensubu katıldı. Etkinlikle ilgili bir konuşma yapan VGC Başkanı Fatih Sevinç, kentte görev yapan tüm gazetecilerin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Sevinç, "Bu tür günler gazeteciler arasında bir dayanışma günüdür. Bilindiği üzere 1961 yılında verilen mücadele sonucunda gazeteciler sendikal hakları başta olmak üzere, birçok kazanımlar elde etmiştir. Bugüne kadar bu süreçte cağın gereksinimlerinin çok da karşılandığını söylemek mümkün değildir" dedi.

"Zor bir coğrafyada gazetecilik yapıyoruz"

Gazetecilerin zor bir coğrafyada önemli bir görevi ifa ettiklerine dikkat çeken Sevinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazeteciliği ve mesleğimizi ileri taşıma adına iktidarından muhalefetine her kesimin yerelde gazetecileri desteklemesi gerekmektedir. Bundan ötürü gazetecilik mesleğine gönlünü vermiş ve gazeteciliği kendilerine yaşam biçimi olarak kanıksamış nesiller yetiştirmek ve güzel aydınlık günler adına meslektaşlarımın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kutlarım." - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

Van, Gazeteciler Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın Hayal Kırıklığı Tarık Çamdal, Sonunda Takımdan Ayrılıyor Ormanlık Alanda Kozalak Toplamaya Giden Vatandaş, Kesilmiş Kadın Kolu Buldu

Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi 49 Milyon Vatandaşın Bilgileri FETÖ Sanığının Hafıza Kartı Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 23:16:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]