Van'da 16 kilogram 958 gram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Özalp ve İpekyolu ilçelerinde 16 kilogram 958 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Özalp ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 20 pakette 11 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ve 23 pakette 720 gram afyon sakızı ele geçirildi.

İpekyolu ilçesinde de bir otomobilde arama yapan ekipler, 5 paket halinde 5 kilo 38 gram eroin buldu.

Operasyonlarda gözaltına alınan M.K, Ö.K, Ş.G. ve M.I'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.