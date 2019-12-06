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Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (2)
6 saat önce
Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile meclis üyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan, Özalp Beldiye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi sözde eş başkanı Dilan Örenci ve Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar gözaltına alındı.
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