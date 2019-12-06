Son Dakika Haberleri: Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (2)
Son Dakika Güncel Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (2) - Son Dakika

Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (2)

6 saat önce

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.

Van'da haklarında terör soruşturması yürütülen HDP'li Muradiye, Özalp ile Başkale belediye başkanları gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan ile meclis üyesi sözde eş başkanı Leyla Balkan, Özalp Beldiye Başkanı Yakup Almaç ile meclis üyesi sözde eş başkanı Dilan Örenci ve Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar gözaltına alındı.

Van'da 3 belediye başkanı gözaltına alındı (2)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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