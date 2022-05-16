Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 29 kilo 159 gram eroin, 1 kilo 455 gram metamfetamin, 15,64 gram esrar, 68 adet ecstasy ve 0,55 gram kokain ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 29 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN