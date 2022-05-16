Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

16.05.2022 09:57
Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde 30 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 29 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 29 kilo 159 gram eroin, 1 kilo 455 gram metamfetamin, 15,64 gram esrar, 68 adet ecstasy ve 0,55 gram kokain ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 29 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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