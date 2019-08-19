Son Dakika Haberleri: Van'da 30 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da 30 kilogram eroin ele geçirildi

24 dakika önce

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 30 kilogram eroin ele geçirildi.

Van'da 30 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 30 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Van il merkezine uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi. İlçenin Örmetaş Mahallesi'nde yapılan operasyonda 30 kilogram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili geniş kapsamlı araştırma ve soruşturma işlemleri başlatıldı. - VAN
Başkale, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:06 Kaynak: İHA
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