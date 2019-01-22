Son Dakika Haberleri: Van'da 41 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Van'da 41 Kilo Eroin Ele Geçirildi

11 dakika önce

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 araçta arama yapıldı.

Van'da 41 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu 2 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda minibüs kasasında 3 poşet içerisinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi. İkinci araçta da arama yapan polis ekipleri, 10 bin euro ele geçirdi. 2 şüpheli gözalaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlimiz İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesi'nde durumlarından şüphelenilerek durdurduğu 2 araçta arama yaptı. Narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada, minibüs kasasında 3 poşet içerisine zulalanmış 80 paket halinde 41 kilo 306 gram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri durdurduğu ikinci araçta da 10 bin euro ele geçirdi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarla ilgili soruşturma çok yönlü devam ettiği belirtildi. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:02 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güncel
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