Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (4) - Son Dakika

Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem (4)
ELAÇMAZ MAHALLESİNDE BAZI EVLER HASAR GORDUVan'nın Özalp ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Gürpınar ilçesinin kırsal Elaçmaz Mahallesi'nde hasara yol açtı.
ELAÇMAZ MAHALLESİNDE BAZI EVLER HASAR GORDU
Van'nın Özalp ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem, Gürpınar ilçesinin kırsal Elaçmaz Mahallesi'nde hasara yol açtı. Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan mahallede, bazı ev ve ahırlar kısmen yıkıldı. Bazı evlerin ise duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Depremde can kaybının yaşanmadığı belirtildi.Depremin ardından bölgeye, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleriyle UMKE sevk edildi. Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl AFAD Müdürü Osman Uçar ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı da depremin merkez üssü yakınındaki bölgelerde helikopterle incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:06 Kaynak: DHA
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