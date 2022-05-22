Van'da akarsu debilerinin yükselmesi inci kefalinin göçünü kolaylaştırdı - Son Dakika
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Van'da akarsu debilerinin yükselmesi inci kefalinin göçünü kolaylaştırdı

22.05.2022 11:14
Van'da akarsu debilerinin yükselmesi inci kefalinin göçünü kolaylaştırdı

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenlerin ilgisini çekiyorÜreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan balıkların göç yolculuğu...

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalleri, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenlerin ilgisini çekiyor

Üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan balıkların göç yolculuğu devam ediyor.

Geçen yıl bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle zorlu bir göç dönemi geçiren inci kefali, bu yıl etkili olan yağışlarla su debileri istenilen seviyeye ulaşan akarsu ve derelerde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan üremelerini gerçekleştiriyor.

Kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında denetim yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, jandarma, emniyet, güvenlik korucuları ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri karşılaştıkları olumsuzluklara anında müdahale ediyor.

Av yasağı boyunca hem karadan hem de havadan alınan önlemlerle koruma altında tutulan inci kefalinin popülasyonunda artış gözleniyor.

Göle dökülen akarsu ve derelere akın eden ve bu yolculuk sırasında karşısına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan balıkların sürüler halinde ilerleyişi hayranlık uyandırıyor.

Su debisinin istenilen seviyede olması göçü kolaylaştırıyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü inci kefalinin üreme yolculuğunun sürdüğünü belirtti.

Bölgedeki tüm kurumların üreme dönemindeki bu balıkları korumak için seferber olduğunu ifade eden Akkuş, şöyle konuştu:

"Van Gölü'ne dökülen 101 derede inci kefalleri yoğun bir şekilde üreme göçünü gerçekleştiriyor. Geçen yıllarda kuraklık nedeniyle akarsularda su debisinin yetersiz olması balıkların göçünü olumsuz etkiliyordu. Bu sene kış aylarında kar yağışının fazla olması ve şu sıralar hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi akarsu debilerinin istenilen seviyede olmasını sağladı. Bu durum balıkların göçüne olumlu etki ediyor, ilerleyişi kolaylaştırıyor."

"Akarsu ve dereler göç eden balıklarla dolup taştı"

Kaçak avcılıkla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulan Akkuş, şunları kaydetti:

"Kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Bu da Van Gölü'nde yaşayan bu endemik türün popülasyonunun artmasını sağladı. Bunu da derelerdeki balık yoğunluğundan anlayabiliyoruz. Akarsu ve dereler göç eden balıklarla dolup taştı. Bu durum koruma çalışmalarının ne kadar iyi olduğunu ve sahiplenme duygusunun önceki yıllara oranla çok daha arttığını gösteriyor. Çalışmalar bu şekilde devam ederse inci kefali her geçen yıl büyüyen bir marka değer haline gelecek."

Balık göçünü izlemek için Mersin'den gelen Mehmet Fatih Şahin de muhteşem bir doğa olayına tanıklık ettiklerini söyledi.

Balıkların bu yolculuğunun mutlaka izlenmesi gerektiğini dile getiren Şahin, "Ters yöne yüzerken yumurtalarını bırakan balıklar, büyük zorluklar yaşıyor. Aslında hayatın gerçeği bu. Bu mücadele verilirse sonunda başarı oluyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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