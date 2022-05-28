Van'da aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı

28.05.2022 11:19
Van'da aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekipleri tarafından 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da polis ekipleri tarafından 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 20-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında 18 şahıs 5607 Sayılı Kanuna muhalefet, 6 şahıs yaralama, 4 şahıs tehdit, 4 şahıs hırsızlık, 3 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 3 şahıs göçmen kaçakçılığı, 3 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 2 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama 2 şahıs silahlı terör örgütüne üye olma (PKK), 2 şahıs hakaret, 2 şahıs sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret, 2 şahıs ailenin korunması kanununa muhalefet, 2 şahıs suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, 1 şahıs alkollü araç kullanma, 1 şahıs ateşli silah ve mermi bulundurma, 1 şahıs çocuğun soy bağını değiştirmek, 1 şahıs dolandırıcılık, 1 şahıs fuhşa aracılık etmek, 1 şahıs görevi yaptırmamak için direnme, 1 şahıs hakaret-sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret-tehdit, 1 şahıs hırsızlık-mala zarar verme ü-konut dokunulmazlığının ihlali, 1 şahıs kamu malına zarar verme, 1 şahıs kasten öldürme, 1 şahıs kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf, 1 şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 şahıs mala zarar verme, 1 şahıs nitelikli cinsel saldırı, 1 şahıs 6136 sayılı kanuna muhalefet, 1 şahıs taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak, 1 şahıs tanınmamak için tedbir ve hırsızlık-konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarına ilişkin 70 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı" denildi - VAN

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Kaynak: İHA

konut, Polis, Mayıs, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da aranması olduğu tespit edilen 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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