Ayağına dolanan ip yüzünden ağaçta mahsur kalan karga kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Özalp içesinde ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dalında mahsur kalan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Emek Mahallesi'nde ayağına ip dolanan karganın ağacın dalında mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
Merdivenli araçla gelen itfaiyeciler kolaylıkla eriştikleri kargayı mahsur kaldığı ağacın dalından kurtardı.
Ayağındaki ip çıkarılan karga serbest kalınca uçup gitti.
- Kaynak: AA
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