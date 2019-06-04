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Van'da bayramlaşma töreni

1 saat önce

Vali Mehmet Emin Bilmez, Norşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.

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Vali Mehmet Emin Bilmez, Norşin Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bayramlaştı.
Van Valiliğince düzenlenen bayramlaşma programı için vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren İpekyolu ilçesindeki Norşin Camisi'ne geldi.
Bayram namazının ardından caminin avlusunda düzenlenen programda, Vali Bilmez ile protokol üyeleri vatandaşların bayramını kutladı.
Bilmez, yaptığı açıklamada, kentin en büyük camisinde il protokolünün vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti.
Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Bilmez, "Buradan şehitliğe giderek ahirete intikal eden şehitlerimiz için dua edeceğiz. Bundan sonra dini bayramlar bu mekanda kutlanacak. İlgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Seyir halinde olan, yolculuk eden vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uymalarını ve sevdiklerine sağ salim kavuşmalarını temenni ediyorum." diye konuştu.
Bayramlaşmanın ardından vatandaşlara çay, simit ve lokum ikram edildi.
Vali Bilmez ve beraberindekiler, daha sonra Akköprü Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.
Programa, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Dilek, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 11:15 Kaynak: AA
Emin Bilmez, Norşin, Van, Güncel
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