VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen cam yüklü kamyonda 2 kişi yaralandı.
Kaza, Van- Gürpınar yolundaki Kurubaş mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DZ 714 plakalı cam yüklü kamyon, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › VAN'DA CAM YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika