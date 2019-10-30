Van Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde "2019 Yılı Cezaevleri Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Yüksek Güvelikli Cezaevi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, cezaevleri ile kamu kurumları arasındaki işbirliği ve eksiklikler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ceza infaz kurumlarının en hassas ve en önemli kurumlardan biri olduğunu söyledi.

Ceza İnfaz Kurumlarında önemli çalışmaların yapıldığını belirten Dönmez, "Bu kapsamda hep birlikte bunları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada koordinasyon toplantımızın önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantıya Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve kurum amirleri katıldı.