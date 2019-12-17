Van'da damızlık düve alım desteği müracaatları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da damızlık düve alım desteği müracaatları başladı - Son Dakika

Van'da damızlık düve alım desteği müracaatları başladı

6 saat önce

Van'da 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği' kapsamında damızlık düve alım desteği başvuruları başladı.

Van'da damızlık düve alım desteği müracaatları başladı, System.String[]

Van'da 'Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği' kapsamında damızlık düve alım desteği başvuruları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hayvancılık desteklemeleri kapsamında yüzde 40 hibeli damızlık düve alım desteği başvurularının aralık ve ocak ayları içerisinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin, 16 Aralık 2019-14 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerektiği ifade edildi.

Başvurudan faydalanmak isteyen yetiştiricinin işletmesini, 1 Ocak 2019'dan önce TÜRKVET'e kaydetmesi, işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bir işletme, kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin yüzde 40'ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen fiyatın yüzde 40'ından fazla olamaz. Düveler, Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan Ari İşletmeleri, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilecek. Hayvanlar, kararın yayım tarihi itibarıyla TÜRKVET'te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır."

Başvuruların, işletme sahibi tarafından dilekçeyle işletmenin kayıtlı olduğu ilçe müdürlüklerine yapılacağı, düve alım desteğine gerçek/tüzel kişilerin sadece bir işletme için başvurabileceği belirtildi.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:44 Kaynak: AA
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