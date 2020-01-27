Van'da evde çıkan yangında ölen iki kardeş toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da evde çıkan yangında ölen iki kardeş toprağa verildi - Son Dakika

Van'da evde çıkan yangında ölen iki kardeş toprağa verildi

48 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden biri 3, diğeri 4 yaşındaki iki kız kardeş, göz yaşları arasında toprağa verildi.

Van'da evde çıkan yangında ölen iki kardeş toprağa verildi, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden biri 3, diğeri 4 yaşındaki iki kız kardeş, göz yaşları arasında toprağa verildi.

Yukarıışıklı Mahallesi'nde anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımların neden olduğu yangında ölen 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız'ın cenazeleri, Van Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından gece saatlerinde ailesine teslim edildi.

Yakınları tarafından alınarak aynı tabutta Yukarıışıklı Mahallesi'ne götürülen kardeşlerin cenazeleri, Merkez Camisinde kılınan namazın ardından gözyaşları arasında Yukarıışıklı Mezarlığı'na defnedildi.

Erciş ilçesine bağlı Yukarıışıklı Mahallesi'nde dün, anne Gamze Yıldız'ın kayınvalidesini ziyarete gittiği sırada evdeki sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden olmuş, o sırada evde bulunan 3 yaşındaki Havvanur ile 4 yaşındaki Hiranur Yıldız hayatını kaybetmişti.

Gamze Yıldız, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

150 lira için arkadaşını öldürdü
4 yıl önce hazırlanan gerilim haritası, Elazığ depremini işaret ediyor Kız arkadaşını arabada öldürüp köprüden atlayan adamın cesedi bulundu! Olay yerinden ilk kareler geldi Van'da görev yapan hakem ve gözlemciler Elazığ için hazırladıkları yardım paketlerini vermek için yola çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 08:40:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da evde çıkan yangında ölen iki kardeş toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]