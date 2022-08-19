Van'da farklı suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta farklı suçlardan aranan 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 12-18 Ağustos'ta yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
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