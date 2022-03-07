Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 28 Şubat - 06 Mart 2022 tarihleri arasında gümrük kaçakçılığı yapanlara yönemik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 6 adet cep telefonu, 2 bin 950 paket sigara, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda; 100 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, 15 adet tabanca fişeği, resmi belgede sahtecilik ve 6114 SKM suçunda kullanıldığı değerlendirilen; 4 adet pasaport, 1 adet wifi cihazı, 1 adet kamera, 1 adet kulaklık ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN