Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

07.03.2022 09:19
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 28 Şubat - 06 Mart 2022 tarihleri arasında gümrük kaçakçılığı yapanlara yönemik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 6 adet cep telefonu, 2 bin 950 paket sigara, 6136 SKM kapsamında yapılan çalışmalarda; 100 adet av tüfeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca, 15 adet tabanca fişeği, resmi belgede sahtecilik ve 6114 SKM suçunda kullanıldığı değerlendirilen; 4 adet pasaport, 1 adet wifi cihazı, 1 adet kamera, 1 adet kulaklık ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

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Kaçakçılık, 28 Şubat, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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