Van'da hafta sonu uygulanacak yeni ulaşım saatleri belirlendi - Son Dakika

Van'da hafta sonu uygulanacak yeni ulaşım saatleri belirlendi

16.04.2021 15:34
Van'da hafta sonu uygulanacak yeni ulaşım saatleri belirlendi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında sefer yapacak toplu taşıma araçları tarifesini belirledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında sefer yapacak toplu taşıma araçları tarifesini belirledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar için sabah ve akşam saatlerinde seferler düzenleneceği belirtildi. Korona virüs salgınının önlenmesi için uygulanan kısmi kapanma tedbirleri çerçevesinde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu ulaşım araçlarıyla ilgili yeniden planlama yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Planlamayla birlikte 17.04.2021 Cumartesi ile 18.04.2021 Pazar günleri uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde halen mevcut güzergahlarında hizmet vermekte olan tüm toplu taşıma araçları, güzergah kısıtlaması olmaksızın aşağıda belirtilen saatlerde, sadece sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında bulunan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar altına alınan vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere sefer yapacak olup; belirtilen saatler haricinde 'Sokağa Çıkma Kısıtlaması' sebebiyle sefer düzenlenmeyecektir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı Öz-Mal Araçları (Belediye Tipi Mor Otobüsler) ve özel toplu taşıma araçları (M, V, H plakalı Özel Toplu Taşıma Araçları) halen, mevcut güzergahlarında hizmet vermekte olan tüm güzergahlarda sabah 07.00 ila 09.00 saatleri arasında, akşam 15.00 ila 19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirilebilmesi amacıyla; mevcut toplu taşıma hizmetlerine ilaveten, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı Öz-mal Araçları (Belediye Tipi Mor Otobüsler) tarafından Halk Eğitim Durağı (Hazreti Ömer Cami Karşısı-İskele Caddesi) ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk Eğitim Durağı (Hazreti Ömer Cami Karşısı-İskele Caddesi) ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi güzergahlarında; saat başı sefer olmak üzere sabah 06.30 ila 09.00 saatleri arasında, akşam 15.00 ila 19.00 saatleri arasında, pandemi kısıtlamaları dahilinde saat 19.00'dan sonra görev değişimi yapmaları gereken tüm kurum ve kuruluşların personellerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için belirtilen seferlere ilave olarak Van Büyükşehir Belediyesine ait öz-mal otobüsleri ile akşam 19.00-19.30 ve 20.00 saatlerinde karşılıklı olmak üzere Beşyol Halk Eğitim Merkezi önünde kampüs ve Edremit TOKİ hatlarında ek seferler düzenlenecektir. Halen, mevcut taksi duraklarında hizmet vermekte olan tüm ticari taksileri kapsayacak şekilde (Taksi duraklarında kayıtlı T plaka ticari araçlar, cumartesi ve pazar günlerine eşit oranda bölünmek şartıyla) sabah 07.00 ila 09.00 saatleri arasında, akşam 17.00 ila 20.00 saatleri arasında mevcut talepler dahilinde hizmet verecektir. Araçlarının izinli olarak hizmet verecekleri saatler haricinde ise ancak; sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar altına alınan ve bu durumlarını belgeleyebilen vatandaşlarımıza hizmet vereceklerdir. T plaka ticari taksiler; hizmet vermedikleri süreler dahilinde; mutlak surette, bağlı bulundukları taksi durağında sabit ve hareket halinde olmaksızın bekleme yapar halde bulunacaklardır. Sokağa çıkma yasağı sürecinde; hizmet saatleri belirtilen süreler dahilinde; toplu taşıma araçlarında, sadece; sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında bulunan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar altına alınan vatandaşlarımız hizmet alabileceklerdir.

Sokağa çıkma yasağı sürecinde; hizmet saatleri belirtilen süreler haricinde, T plaka ticari taksiler haricinde; hiçbir toplu taşıma aracı hizmet vermeyecek ve karayolları üzerinde hareket halinde olmayacaktır" denildi. - VAN

Van'da hafta sonu uygulanacak yeni ulaşım saatleri belirlendi

Büyükşehir Belediyesi, Hıfzıssıhha Kurulu, Münir Karaloğlu, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da hafta sonu uygulanacak yeni ulaşım saatleri belirlendi - Son Dakika


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