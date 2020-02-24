Van'da infaz koruma memurlarına eğitim verildi - Son Dakika

Van'da infaz koruma memurlarına yönelik "İnfaz ve Koruma Memurları Yetiştirme Eğitimi" programı düzenlendi.



Van Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Başsavcı Mustafa Alper Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, kentte göreve başlayacak infaz koruma memurlarına başarı diledi.

İnfaz koruma memurlarının aldığı sorumluluğun ağır olduğunu belirten Dönmez, "Giymiş olduğunuz kutsal üniformalarınızla, ceza infaz kurumlarımızın emniyet ve asayişinde görev alacaksınız. Memleketimizin birliği, selameti, emniyeti, huzuru ve bayrağı için kutsal bir görev ifa edeceksiniz. Her biriniz bulunduğunuz yerde devletimizi temsil ediyorsunuz. Anayasa, hukuk ve insan hakları odaklı hizmet anlayışı temel prensibiniz olsun. Yeri geldiğinde bu ülke üzerine hesabı olanlara karşı her birinizin Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler olacağınıza biz inanıyoruz." diye konuştu.

Programa, Adalet Bakanlığı Erzurum Eğitim Merkezi Başkanı Faruk Mert, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden ve Ceza İnfaz Kurumları İzleme Kurulu Başkanı Lütfü Polat ile göreve yeni başlayan infaz koruma memurları katıldı.