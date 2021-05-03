İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor - Son Dakika

İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor

03.05.2021 11:07

Van'da, halı, kilim dokuma ve yıkama atölyesini kapatarak 9 yıl önce keçi çiftliği kuran Vehbi Turgut, sindirimi daha kolay olan keçi sütüne yönelik talebe yetişmek için gayret ediyor.

Van'da, halı, kilim dokuma ve yıkama atölyesini kapatarak 9 yıl önce keçi çiftliği kuran Vehbi Turgut, sindirimi daha kolay olan keçi sütüne yönelik talebe yetişmek için gayret ediyor.

Edremit ilçesine bağlı Doğan Mahallesi'nde aldığı 70 dönümlük arazide kendi imkanlarıyla çiftlik kuran Turgut (51), burada hayvancılık yapmaya başladı.

Halep'ten getirttiği keçilerin yanı sıra satın aldığı koyunlardan elde ettiği sütle, yoğurt ve peynir üreten Turgut, bu ürünleri satarak işlerini büyüttü.

Özenle baktığı keçilerin sayısını 70'ten 350'ye, koyun sayısını da 80'den 200'e yükselten Turgut, kurumların ve vatandaşların taleplerine yetişmeye çalışıyor.

"Keçiler et ve süt bakımından daha verimli"

Turgut, AA muhabirine, 13 yıl boyunca halı yıkama ve kilim dokuma işi yaptığını ancak ürettiği ürünleri satamayınca iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Bunun üzerine küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmaya karar verdiğini dile getiren Turgut, et ve süt bakımından daha verimli olan, soğuk iklim şartlarına, susuzluğa dayanıklılığıyla bilinen Halep keçisi satın aldığını belirtti.

Doğan Mahallesi'ndeki 70 dönümlük arazisinde hayvancılığa başladığını anlatan Turgut, şöyle konuştu:

"Hayvanlarıma burada kurduğum çiftlikte bakıyorum. Elde ettiğim gelirden oldukça memnunum. Keçilerin süt verme ve doğurganlık oranları oldukça yüksek. Yılda 2-3 kez yavruluyor. Şu an 350 keçim ve 200 koyunum var. 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne başvurdum. Sürümü büyüterek ekonomiye katkı sunmak istiyorum."

Sağlıklı olduğu ve kolay sindirildiği için keçi sütüne talebin yoğun olduğunu belirten Turgut, "Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle doktorlar gelip bizden keçi sütü alıyor. Sütten yoğurt ve peynir yapıp satıyoruz. Bu keçilerin hem süt hem de et verimi çok yüksek. Taleplerden ve elde ettiğimiz gelirden memnunuz. Bize her konuda destek veren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizi her zaman destekliyoruz"

Turgut'un kurduğu çiftlikte incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da besicilere sağlanan destekler sayesinde geniş meraları ve yaylalarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, küçükbaş hayvan varlığının arttığını ifade etti.

Van'ın küçükbaş hayvan varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını söyleyen Görentaş, şunları kaydetti:

"Bu birinciliği sürdürmek için uyguladığımız projeler var. Van'da 3 milyon 166 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Vatandaşlarımız sürülerini çoğaltmak için bize başvuruyor. Vehbi Turgut, Halep'ten getirttiği keçilerle hayvancılıktan elde ettiği verimi artırdı. Bu keçilerin hem süt verimi hem de ikiz doğurma oranı çok yüksek. Örnek çiftçimiz olan Vehbi Turgut, Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne başvurdu. Biz de bu konuda kendisine yardımcı olacağız. Üreticilerimizi her zaman destekliyoruz. Bu tarz işletmelerimizin daha iyi noktalara gelmeleri için elimizden geleni yapacağız."

İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor
İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor
İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor
İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor

Edremit, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Çevredekiler canını zor kurtardı, Maltepe'de kontrolden çıkan kamyonet korku dolu anlar yaşattı Çevredekiler canını zor kurtardı, Maltepe'de kontrolden çıkan kamyonet korku dolu anlar yaşattı Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddialarına yanıt         
13:37
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor         
13:12
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı         
12:13
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Büyük Çamlıca Camii 2 yılda 12 milyon ziyaretçi ağırladı Büyük Çamlıca Camii 2 yılda 12 milyon ziyaretçi ağırladı         
11:38
Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti         
11:36
Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi         
11:09
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor         
10:41
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:47:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş yerini kapatarak keçi çiftliği kuran girişimci süt talebine yetişmeye çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement