Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi

18.05.2022 17:05

Van'ın Erciş, Muradiye, İpekyolu, Gevaş, Tuşba ve Edremit ilçelerinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 63 kişiye 186 bin lira ceza uygulandı.

Van'ın Erciş, Muradiye, İpekyolu, Gevaş, Tuşba ve Edremit ilçelerinde kaçak inci kefali avladığı tespit edilen 63 kişiye 186 bin lira ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, emniyet, jandarma, deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince Erciş'de Zilan ve Deli, Muradiye'de Bendimahi, Tuşba'da Karasu Çayı, Edremit'te Engil ve Gevaş'taki Gevaş Çayı ile İpekyolu'ndaki Akköprü Deresi'nde balıkların göç ettiği bölgelere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kaçak avlanılmış 15 ton ölü, 5 ton canlı inci kefali ile 64 av aracı ele geçirildi.

Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salındı, telef olanlar imha edildi.

Kaçak avlanan 63 kişiye, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 186 bin lira para cezası uygulandı.

Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi
Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaçak inci kefali avlayanlara 186 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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