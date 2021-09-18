VAN'DA KAÇAK KAZI YAPAN 5 KİŞİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika

VAN'DA KAÇAK KAZI YAPAN 5 KİŞİYE SUÇÜSTÜ

VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 5 kişi, janndarma ekiplerini düzenlediği operasyonla yakalandı.

VAN'ın Erciş ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 5 kişi, janndarma ekiplerini düzenlediği operasyonla yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere ise el koyuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yankıtepe ve Şehirpazarı mahallerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İ.G., O.İ., U.I., B.K ve E.B.'yi kaçak kazı yaparken yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 1 tabanca ele geçirilirken, kazıda kullanılan 1 jeneratör, 2 hilti, delici ve kırıcı aletlere ise el koyuldu.

Son Dakika

Kayınpederini pompalı tüfekle öldüren damat, intihar etmek isterken polisler tarafından etkisiz hale getirildi

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti

Telli kamyonetle aslan besliyorlar, hayvanseverler isyan etti! 20 dakikalık tur için de 100 lira veriyorlar

Asker kınası kanlı bitti! Pompalıyı eline alan saldırgan, ortalığı savaş alanına çevirdi

Temaslı olan iki liseli kız, döner alabilmek için yasakları deldi

Üsküdar'da pes dedirten dolandırıcılık: Arkası dizel önü benzinli aracı birleştirip sattılar

Takla atan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

"Günaydın", "tünaydın" demek cahiliye dönemine ait bir adet mi? Ali Erbaş tepki çeken sözleri üzerine açıklama yaptı