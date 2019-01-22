Van'da Kaçak Tıbbi İlaç ve Sigara Operasyonu: 9 Gözaltı
1 saat önce
VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı markadan 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
VAN'ın Saray
ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı markadan 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.
Saray İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ihbarı üzerine ilçenin Yamanyurt Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde mahalle yakılarında araziye terk edilmiş 11 farklı markada 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
- Van
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:52 Kaynak: DHA
Sigara İçen Diyanet Personeline Kötü Haber
Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı
Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirmeden Önce Korsan Taksicilik Yaptığını İtiraf Etti
HDP, Diyarbakır Dahil 20 İlde Adayını Açıkladı