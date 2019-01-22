Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçak Tıbbi İlaç ve Sigara Operasyonu: 9 Gözaltı

Van'da Kaçak Tıbbi İlaç ve Sigara Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı markadan 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçak Tıbbi İlaç ve Sigara Operasyonu: 9 Gözaltı, System.String[]
VAN'ın Saray ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye terk edilmiş 11 farklı markadan 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ihbarı üzerine ilçenin Yamanyurt Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Bölgede yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde mahalle yakılarında araziye terk edilmiş 11 farklı markada 78 bin 346 tıbbi ilaç ile 13 bin 782 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:52 Kaynak: DHA

Van, Güncel
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