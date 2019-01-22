Son Dakika Haberleri: Van'da Kaçakçılık Operasyonu

Van'da Kaçakçılık Operasyonu

45 dakika önce

Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 78 bin 346 tıbbi ilaç ve 13 bin 782 paket sigara ele geçirildi.

Van'da Kaçakçılık Operasyonu, System.String[]
Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, 78 bin 346 tıbbi ilaç ve 13 bin 782 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, Yamanyurt Mahallesi'nde, bazı şüphelilerin kaçakçılık yapacağı bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda, araziye atılmış halde 11 değişik markadan 78 bin 346 tıbbi ilaç ve 13 bin 782 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 zanlı gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Van, Güncel
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