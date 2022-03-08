Van'da kadın doktorlar 8 Mart'ı görev başında karşıladı - Son Dakika
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Van'da kadın doktorlar 8 Mart'ı görev başında karşıladı

08.03.2022 11:33
Van'da kadın doktorlar 8 Mart'ı görev başında karşıladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli kadın doktorlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastalarının sağlığına kavuşması için özveriyle çalışmayı sürdürüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde görevli kadın doktorlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastalarının sağlığına kavuşması için özveriyle çalışmayı sürdürüyor.

Tarih boyunca mücadelenin, şefkatin, fedakarlığın sembolü olan kadınlar, Kovid-19 salgınının ilk gününden bu yana toplum sağlığının korunması için çaba gösteriyor.

YYÜ Dursun Odabaş Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysel Milanlıoğlu, toplumsal yaşamın her yerinde kadının ön planda olması gerektiğini söyledi.

Kadınların fark edemedikleri kadar güçlü olduklarını belirten Milanlıoğlu, "Yaşamın içinde güçlü olduğumuzu ve her şeyi yapabildiğimizi görüyoruz. Onun için tüm kadınların evde, sahada, her yerde işini en iyi yapabileceğine inanması gerekiyor." dedi.

Güçlü olmanın eğitimden başladığına dikkati çeken Milanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Eğitimliyseniz ileride ayaklarınızın üzerinde çok rahat durabilirsiniz. Ben bir memur çocuğuyum. Doktor oldum, akademik anlamda da profesör oldum. Bunlar önemli kazanımlar. Onun için tüm kadınların ve kız çocuklarının da bunu çok rahatlıkla yapabileceklerine inanmaları, bunun için emek ve çaba harcamaları lazım. Sadece hekimlik rolüm de yok. Anne, eş ve ev hanımı rollerim de var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hekimlik mesleği nedeniyle bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekiyor. Bu fedakarlığı sadece biz değil, etrafımızdaki çocuklarımız, eşimiz, ailelerimiz de yapıyor."

YYÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Tülün Türközü ise kadınların son zamanlarda her alanda önemli başarılara imza attığını aktardı.

Tüm kesimlerin kadına şiddet konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Türközü, "Başarıyı elde etmek kolay değil. Birçok zorlukla karşılaşabiliyorsunuz. Sağlıkta şiddet olaylarıyla da karşılaşabiliyoruz. Şiddete karşı tüm kesimlerin duyarlı olması gerekiyor. Şiddete karşı toplumların eğitilmesi gerekiyor. Özel bir politika uygulanmalı. Kadınlarımızın, kız çocuklarının, toplumun her kesiminde, her kademesinde yer almalarını istiyoruz. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Kadınların her iş kolunda, her alanda mutlaka yer alması gerekiyor. Kadının elinin değdiği işler de her zaman daha güzel, daha özenli oluyor. Salgının ilk gününden bu yana kadın sağlık çalışanları fedakarca görevlerini yerine getirmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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