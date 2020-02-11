Van'da karda mahsur kalan 17 araç ve içindekiler kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da karda mahsur kalan 17 araç ve içindekiler kurtarıldı - Son Dakika

Van'da karda mahsur kalan 17 araç ve içindekiler kurtarıldı

6 saat önce

VAN ve çevresinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi.

Van'da karda mahsur kalan 17 araç ve içindekiler kurtarıldı, System.String[]

VAN ve çevresinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı ve fırtına, hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte, karda mahsur kalan 17 araç ve içindekiler kurtarıldı. İlk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği kentte, 294 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Van'da iki gün etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, ilk ve orta dereceli okullar bugün için bir gün süreyle tatil edildi. Kar nedeniyle kent genelinde 136 mahalle ve 158 mezra yolu ulaşıma kapandı. Tuşba ilçesine bağlı Gölyazı ve Çomaklı mahallelerine dönüş yapan ve içerisinde mahalle halkının bulunduğu 17 araç, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin, 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.Bu arada, tipinin etkili olduğu Gürpınar ilçesi Öveçli Mahallesi, Muradiye ilçesi Gültepe, Adaklı mahalle yolları ve Çaldıran ilçesinde mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaşın imdadına da karla mücadele ekipleri yetişti.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 16:48:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da karda mahsur kalan 17 araç ve içindekiler kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]