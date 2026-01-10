Van'da Kış Çayı İlgisi Artıyor - Son Dakika
Van'da Kış Çayı İlgisi Artıyor

Van\'da Kış Çayı İlgisi Artıyor
10.01.2026 14:21
Soğuk günlerde Van'da vatandaşlar, bağışıklığı destekleyen soba üzeri kış çaylarını tercih ediyor.

Van'da soğuk kış günlerinin etkisini artırmasıyla birlikte çay evlerine gelen vatandaşlar, klasik siyah çay yerine soba üzerinde demlenen kış çaylarını tercih ediyor.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü kentte, bağışıklık sistemini desteklediği bilinen kış çaylarına ilgi artarken, özellikle soba üzerinde demlenen bitki çayları vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Ihlamur, kuşburnu, adaçayı, zencefil ve tarçın gibi birçok bitkiden oluşan kış çayları, hem lezzeti hem de faydalarıyla ön plana çıkıyor.

İHA muhabirine konuşan işletme sahibi Hakan Ertaş, Van'da kış aylarının oldukça çetin geçtiğini belirterek, bu nedenle vatandaşların yoğun şekilde kış çaylarına yöneldiğini söyledi. Son dönemlerde çayevlerinde siyah çay yerine kış çaylarının tercih edildiğini ifade eden Ertaş, "Yaklaşık 25 çeşit bitkinin yer aldığı kış çaylarımızda tarçın, havlıcan, karabiber, kuşburnu, ıhlamur ve hatmi çiçeği gibi ürünler bulunuyor. Hastalanmadan önce kış çaylarını öneriyoruz. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalansalar bile hastalığı daha çabuk atlatıyorlar. İçerisindeki ürünlerden dolayı aroması da oldukça güzel" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

