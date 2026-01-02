Van\'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 10.50 sıralarında Van Sahil Yolu'nda meydana geldi. Ö.Y. yönetimindeki 06 BG 4122 plakalı Volkswgen minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, Kader K. (24) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kader K. yapılan tüm müdahaleyle rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN