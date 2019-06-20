Son Dakika Haberleri: Van'da "Mültecilerle Sosyal Uyum ve Din Görevlilerinin Rolü" konulu konferans
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Van'da "Mültecilerle Sosyal Uyum ve Din Görevlilerinin Rolü" konulu konferans

1 saat önce

Van İl Müftülüğü tarafından "Mültecilerle Sosyal Uyum ve Din Görevlilerinin Rolü" konulu bir konferans düzenlendi.

Van'da
Van İl Müftülüğü tarafından "Mültecilerle Sosyal Uyum ve Din Görevlilerinin Rolü" konulu bir konferans düzenlendi.

Van Müftülüğünün konferans salonunda İpekyolu ve Tuşba ilçe personeline yönelik düzenlenen konferansa; İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cuma Omurca, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği yöneticilerinden Birleşmiş Millet Kıdemli Mülteci Koruma Birimi Sorumlusu Emir Hüseyin Bengisoy, İl Müftü Vekili Sacit Emiri ve Tuşba Müftüsü Zahit Demirel katıldı. Konuşmaların Bilgilendirme sunumunun ardından program sona erdi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:22 Kaynak: İHA
Tuşba, İpekyolu, Van, Güncel
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