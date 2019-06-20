Van'da "Mültecilerle Sosyal Uyum ve Din Görevlilerinin Rolü" konulu konferans
1 saat önce
Van İl Müftülüğü tarafından "Mültecilerle Sosyal Uyum ve Din Görevlilerinin Rolü" konulu bir konferans düzenlendi.
Van
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 06:22 Kaynak: İHA
İl Müftülüğü tarafından "Mültecilerle Sosyal Uyum ve Din Görevlilerinin Rolü" konulu bir konferans düzenlendi.
Van Müftülüğünün konferans salonunda İpekyolu
ve Tuşba
ilçe personeline yönelik düzenlenen konferansa; İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cuma Omurca
, Birleşmiş Milletler
Mülteci Yüksek Komiserliği yöneticilerinden Birleşmiş Millet Kıdemli Mülteci Koruma Birimi Sorumlusu Emir Hüseyin
Bengisoy, İl Müftü Vekili Sacit Emiri ve Tuşba Müftüsü Zahit Demirel katıldı. Konuşmaların Bilgilendirme sunumunun ardından program sona erdi. - VAN
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