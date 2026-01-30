Van'da Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri - Son Dakika
Van'da Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri

30.01.2026 15:42
Van'da Ticaret İl Müdürlüğü, Ramazan öncesi market, kasap ve fırınlarda fahiş fiyat denetimleri yaptı.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve muhtemel fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla marketlerin yanı sıra kasap ve fırınlarda da kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Van'da Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Haksız Fiyat Artışı düzenlemeleri kapsamında yapılan denetimlerde özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünleri mercek altına alındı. Ekipler tarafından ürünlerin üretim yeri, ayırt edici özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim fiyatı, fiyat değişim tarihi, yerli üretim ibareleri ve varsa depozito bedellerinin mevzuata uygun olup olmadığı kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı incelenirken, aykırılık tespit edilen durumlar tutanak altına alınarak işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Kasap ve fırınlarda ise özellikle et, et ürünleri, ekmek ve unlu mamullerde fiyat tarifeleri, gramaj uygunluğu ve fiyat listelerinin görünür şekilde bulundurulup bulundurulmadığı kontrol edildi.

Öte yandan ekipler, son üç aylık fiyatlarla mevcut fiyatları karşılaştırarak haksız ve fahiş fiyat artışı şüphesi bulunan durumları rapor haline getirip, idari para cezası uygulanması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyor.

Ramazan ayı öncesinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirten yetkililer, hem fiyat etiketlerindeki uygunsuzluklardan kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi hem de haksız fiyat artışlarına karşı vatandaşların korunması amacıyla saha ve masa başı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

"Van'da Ticaret Müdürlüğümüz hassas davranıyor"

Konuya ilişkin konuşan market yöneticisi Ferhat Atacan ise hem işletmeci hem de tüketici olarak denetimleri önemsediklerini belirterek, Van Ticaret İl Müdürlüğünün çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüğünü söyledi. Bu tür denetimlerin tüketiciler açısından önemli olduğunu ve marketlerin de kendi iç denetimlerini geliştirmesine katkı sağladığını ifade eden Atacan, "Tarihi geçen ürünlerde marketlerimizin daha dikkatli davranması konusunda bir bilinç oluşmuş durumda. Bizler de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Fahiş fiyat konusunda da ekiplerimiz çok hassas davranıyorlar" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Van, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
