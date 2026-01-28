Van'da Rüşvet Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
Yerel

Van'da Rüşvet Operasyonu: 8 Gözaltı

28.01.2026 12:08
Van, Hakkari ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda rüşvet ve sahtecilikle bağlantılı 8 kişi gözaltına alındı.

(VAN) - Van, Hakkari ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karıştığı belirlenen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Van merkezli olarak Hakkari ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Toplam 7 adrese yapılan baskınlarda çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 otomobil, 7 cep telefonu, 7 SIM kart, 1 epikriz raporu ile 2 sağlık kurulu raporuna el konuldu. Yapılan çalışmalarda H.A.B, M.K.A, F.U, I.B, S.U, C.B. ve B.S. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, A.S. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği, ele geçirilen materyallerin incelemeye alındığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

