Van'da Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi etkinliği - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından şair ve yazar Sezai Karakoç anısına şiir etkinliği düzenledi.

16 Kasım'da vefat eden şair, yazar Sezai Karakoç anısına düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yaklaşık iki saat süren programda Erkan Düz, Burhan Kırıcı, Cem Düzova ve Ramazan Yıldırımçakar, Sezai Karakoç'un birbirinden güzel şiirlerini seslendirdi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, şube müdürleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.