Van'da su ürünleri toplantısı - Son Dakika
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Van'da su ürünleri toplantısı

6 saat önce

Van'da su ürünleri yetiştiriciliği ve Van Gölü'nde avcılık yapan balıkçılara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldıVan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda 2019 yılı su ürünleri değerlendirmesi ve 2020 yılı programı görüşüldü.

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Van'da su ürünleri yetiştiriciliği ve Van Gölü'nde avcılık yapan balıkçılara yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı


Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda 2019 yılı su ürünleri değerlendirmesi ve 2020 yılı programı görüşüldü. Açılış konuşmalarının ardından "Türkiye ve İlimizdeki Su Ürünlerinin Durumu" ile "Van İlinde Su Ürünleri Avcılığının Durumu" konulu sunumlar yapıldı.


Su ürünleri yetiştiricilerine yönelik yapılan toplantıda; su ürünleri üretim miktarının artırılması, balık ölümlerinin minimize edilmesi, daha uygun fiyata nasıl yem alınacağı, alternatif balık üretimi, üreticilerin karşılaştıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulunularak, mevzuata uygun üretim yapmayan işletmeler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı belirtildi.


Ayrıca Van ve Erçek göllerinde avcılık yapan balıkçılara yönelik yapılan toplantıda ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişikler, su ürünlerinin karaya çıkış yerleri, iç sularda kullanılacak ağların cinsi ve ebatları, inci kefali av yasağı döneminde yapılacak çalışmalar, sürdürülebilir avcılığın sağlanması ve av baskısının azaltılması ile balıkçıların karşılaştıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri gibi konular hakkında bilgi alışverişinde bulundu. - VAN

Van Gölü, Van, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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